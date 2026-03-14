Jacob Bergström: ”Får ta hand om Strandvallen”
De tillresta MFF-supportarna kastade in bengaler från läktaren.
Då hjälpte Jacob Bergström till att rensa planen på de brinnande facklorna.
– Det är ju lika bra att hjälpa till, säger han till FotbollDirekt.
Mjällby seger mot Malmö FF kantades av skandalscener från läktarplats. Efter hemmalagets 4-0-mål började den tillresta klacken kasta bengaler in på planen.
Matchen avbröts sedan i drygt 20 minuter innan den återupptogs. Mjällbys anfallare Jacob Bergström tar det hela med ro.
– Det var rätt kontrollerat. Det var inte jättebra att de kastade in men det var ingen fara för oss spelare, säger han och fortsätter.
– De blev arga och vi lämnade planen och sen var det klart rätt snabbt.
Jacob Bergström hjälpte själv till att rensa planen från de inkastade bengalerna.
– Man får ju ta hand om fina Strandvallen. Det är ju lika bra att hjälpa till, menar anfallaren.
Blev ni arga över det hände?
– Nej. Det blev 4–0 så vi blev rätt glada. Det var inga problem.
Efter avbrottet kunde Mjällby enkelt spela av matchen.
– Vi kände att det finns ingenting som stoppar oss och deras självförtroende var ju inte uppe himlen direkt, säger Bergström.
Mjällby ställs mot Gais i cupsemifinalen nästa söndag. Även den matchen spelas på Strandvallen.
