Jacob Bergström: ”Får ta hand om Strandvallen”

Jakob Bergelv
De tillresta MFF-supportarna kastade in bengaler från läktaren.
Då hjälpte Jacob Bergström till att rensa planen på de brinnande facklorna.
– Det är ju lika bra att hjälpa till, säger han till FotbollDirekt.

Mjällby seger mot Malmö FF kantades av skandalscener från läktarplats. Efter hemmalagets 4-0-mål började den tillresta klacken kasta bengaler in på planen.

Matchen avbröts sedan i drygt 20 minuter innan den återupptogs. Mjällbys anfallare Jacob Bergström tar det hela med ro.

– Det var rätt kontrollerat. Det var inte jättebra att de kastade in men det var ingen fara för oss spelare, säger han och fortsätter.

– De blev arga och vi lämnade planen och sen var det klart rätt snabbt.

Jacob Bergström hjälpte själv till att rensa planen från de inkastade bengalerna.

Man får ju ta hand om fina Strandvallen. Det är ju lika bra att hjälpa till, menar anfallaren.

Blev ni arga över det hände?
– Nej. Det blev 4–0 så vi blev rätt glada. Det var inga problem.

Efter avbrottet kunde Mjällby enkelt spela av matchen.

– Vi kände att det finns ingenting som stoppar oss och deras självförtroende var ju inte uppe himlen direkt, säger Bergström.

Mjällby ställs mot Gais i cupsemifinalen nästa söndag. Även den matchen spelas på Strandvallen.

