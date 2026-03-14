Jacob Bergström: ”Får ta hand om Strandvallen”

De tillresta MFF-supportarna kastade in bengaler från läktaren.

Då hjälpte Jacob Bergström till att rensa planen på de brinnande facklorna.

– Det är ju lika bra att hjälpa till, säger han till FotbollDirekt.

Mjällby seger mot Malmö FF kantades av skandalscener från läktarplats. Efter hemmalagets 4-0-mål började den tillresta klacken kasta bengaler in på planen.

Matchen avbröts sedan i drygt 20 minuter innan den återupptogs. Mjällbys anfallare Jacob Bergström tar det hela med ro.

– Det var rätt kontrollerat. Det var inte jättebra att de kastade in men det var ingen fara för oss spelare, säger han och fortsätter.

– De blev arga och vi lämnade planen och sen var det klart rätt snabbt.

Jacob Bergström hjälpte själv till att rensa planen från de inkastade bengalerna.

– Man får ju ta hand om fina Strandvallen. Det är ju lika bra att hjälpa till, menar anfallaren.

Blev ni arga över det hände?

– Nej. Det blev 4–0 så vi blev rätt glada. Det var inga problem.

Efter avbrottet kunde Mjällby enkelt spela av matchen.

– Vi kände att det finns ingenting som stoppar oss och deras självförtroende var ju inte uppe himlen direkt, säger Bergström.

Mjällby ställs mot Gais i cupsemifinalen nästa söndag. Även den matchen spelas på Strandvallen.