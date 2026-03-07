JUST NU: Bajen vidare till kvartsfinal – körde över Öster

Hammarby körde över Östers IF i den avgörande gruppspelsmatchen i svenska cupen.

Slutsiffrorna skrevs till 7–0 (!).

Inför den sista omgången av gruppspelet i svenska cupen gjorde Östers IF och Hammarby IF upp om kvartsfinalplatsen.

Hemmalaget Bajen spräckte nollan efter knappa fem minuter då Nahir Besara hittat in med ett skott. Efter ledningsmålet fortsatte Bajen att ösa på.

I den 13:e minuten gjorde Montader Madjed 2–0 och tio minuter senare utökade Paulos Abraham till 3–0.

– Väldigt skönt, väldigt skönt. Vi har mycket energi, vi är bäst från första sekunden, säger Abraham i halvtid i Expressens sändning.

Hammarby fortsatte den andra akten likt den första. Tre minuter in gjorde Oscar Johansson Schellhas 4–0 och fyra minuter senare kom det femte målet av Paulos Abraham.

Med dryga fyra minuter kvar gjorde inbytte Wilson Lindberg Uhrström 6–0. Den tidigare HTFF-talangen fick vittring och minuten senare gjorde Lindberg Uhrström sitt andra.

Slutsiffrorna skrevs till 7–0 till Bajen som är vidare till kvartsfinal och får ett bra utgångsläge att bli en av de fyra bästa ettorna i gruppspelet.

Det spelades ytterligare en match i grupp två mellan Brage och Örebro. Matchen slutade 2–1 till Borlängeklubben.