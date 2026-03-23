JUST NU: Cupfinal-lottningen skjuts upp – efter protest

Hammarby och Mjällby AIF har skickat in ett önskemål om att få spela cupfinalen på neutral plan.

Det har Svenska Fotbollförbundet tagit i beaktande – och därför valt att skjuta upp lottningen.

Klockan 13.00 i dag skulle hemmaplansfördelen i Svenska cupen ha lottats.

40 minuter innan detta meddelar SvFF att denna skjuts upp, med anledning av att de båda finallagen – Mjällby och Hammarby – har skickat in en gemensam skrivelse till förbundet.

I denna uttrycker de ett önskemål om att finalen ska spelas på neutral plan, i detta fall Strawberry arena i Solna.

SvFF låter meddela att dess tävlingsnämnd, så snart som möjligt, kommer att ta ställning till önskemålet och därefter meddela sitt beslut.

Årets cupfinal mellan Hammarby och Mjällby AIF är planerad att spelas den 14 maj.