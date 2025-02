Dubbla nyförvärv till start för AIK

Johan Hove och Aron Csongvai behövde en dag i ”Gnaget”.

Sedan gick duon rakt in i Mikkjal Thomasens startelva.

Så startar AIK och Degerfors i cuppremiären.

Under fredagskvällen drar gruppspelet i svenska cupen äntligen igång. Först ut är AIK som ställs mot den allsvenska nykomlingen Degerfors IF hemma på Strawberry arena i Stockholm.

När startelvorna presenterades dryga timmen innan matchen stod det klart att AIK-tränaren Mikkjal Thomasen slänger in hela två nyförvärv rakt in i elvan. Johan Hove och Aron Csongvai, som båda två presenterades av ”Gnaget” under torsdagen, gick direkt in i startelvan. Samtidigt gjorde Filip Benković tävlingsdebut för AIK, medan vinterförvärv som Kazper Karlsson förpassades till bänken.

Inför matchen meddelade AIK att John Guidetti, som var en del av Stockholmsklubbens trupp, tvingas utgå med en sjukdom. In i truppen kom Emmanuel Gono.

I Degerfors startar Omar Faraj mot sitt gamla lag. Även nyförvärvet Bernardo Morgado startar matchen och för med det sin tävlingsdebut i Degerfors.

Matchen startar klockan 18:30.

Startelvor:

AIK:

Nordfedt – Benkovic, Tiedemann, Papagiannopoulos – Besirovic, Celina, Saletros, Hove, Thychosen – Csongvai, Fesshaie.

Degerfors IF:

Forsell – Hien, Morgado, Ohlsson – Lindell, Netabay, Gravius, Diaby – Barsoum, Faraj, Pihlström.