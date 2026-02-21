Falkenberg med megaskräll – slog Djurgården

STOCKHOLM. Svenska cupens första megaskräll är ett faktum.

Under lördagen besegrades Djurgården hemma på 3Arena av Falkenberg.

Segersiffrorna skrevs till 2-0 för superettalaget.

Foto: Bildbyrån

Efter Hammarbys planenliga seger hemma mot Brage i går på 3Arena skulle Djurgården nu premiärspela i Svenska cupens gruppspel för detta året på samma mark.

Men i stället för en lika planenlig seger hemma mot Falkenberg skrällvann superettalaget med 2-0.

1-0 gjordes av Hugo Komano i den 59:e minuten och trots en rejäl forcering från Djurgården stod hallänningarna och inte minst målvakten Gustav Lillienberg pall för trycket.

Närmast var Djurgårdens sloven Nino Zugelj med dubbla frilägen mot slutet – men när målet inte kom kontrade Falkenberg in 2-0 med fyra minuter kvar att spela genom Albin Andersson och då valde också delar av hemmapubliken att lämna arenan.

Djurgården förlorade med 2-0 och är nu piskat vinna återstående två matcher som är borta mot Skövde och hemma mot BP för att kunna ta sig vidare från Svenska cupens gruppspel.

Falkenberg drabbar i nästa omgång samman med BP på bortaplan medan Dif gästar Skövde på Södermalms IP.

I går vann BP med klara 3-0 i sin premiär mot Skövde.