JUST NU: Häcken fortsatt starkast på Bravida

Under måndagen avslutas den första gruppspelsomgången av svenska cupen.

I en av två matcher tar BK Häcken emot Östers IF på Bravida arena i Göteborg.

Matchen är igång – följ den här!



Efter en hel helg med svenska cupen-fotboll går den första gruppspelsomgången i mål under måndagskvällen.



I Uppsala gästar Helsingborgs IF IK Sirius och i Göteborg tar BK Häcken emot nyuppflyttade Östers IF.



***



På Bravida arena var det hemmalaget Häcken som inledde bäst och skapade ett tryck mot Östers mål.



Med 13 minuter spelade tvingades Östers nyförvärv, Axel Lindahl, till ett tidigt byte. Han ersattes av Raymond Adjei.



17 minuter in i matchen fick Häcken en hörna som slogs in mot mål. Därefter hamnade den på fötterna hos Silas Andersen som prickade in 1-0 i det första krysset.



Efter ett par halvchanser stod Östers David Seger vid bollen i ett bra frisparksläge, men skottet tog rakt i muren.



***



Till matchen på Hisingen har huvudtränarna Jens Gustavsson och Martin Foyston valt att ställa upp med följande manskap:



Häcken: Linde; Lundkvist, Faye, Hammar, Engdahl – Rygaard, Andersen, Gustafson – Inoussa, Hrstic, Dahbo.



Öster: Lundahl Persson; Bergquist, Adolfsson, Kricak, Lindahl – Seger, Ask, Söderberg – Ljung, Aliev, Mörfelt.