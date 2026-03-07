Gais klara för kvartsfinal – krossade IFK Norrköping

Gais har tagit sig till kvartsfinal i svenska cupen – med besked.

Detta då man tog emot, och krossade, IFK Norrköping med 5-1.

Foto: Bildbyrån

Både Gais och IFK Norrköping hade tagit två segrar i gruppspelet av svenska cupen. Under lördagen ställdes de mot varandra i en direkt avgörande match på Nordic Wellness arena där vinnaren tog sig vidare till slutspel.

På plastmattan i Göteborg dröjde det endast åtta minuter innan hemmalaget tog ledningen, genom Kevin Holmén.

Därefter dröjde det en dryg kvart innan nästa mål föll, denna gång genom den vikarierande högerbacken Robin Frej. Innan den första akten var över hade Gais gjort 3-0 genom Joackim Fagerjord från straffpunkten.

I den andra halvleken skulle IFK Norrköping reducera till 3-1 genom anfallaren Albert Aleksanjan. Sju minuter senare svarade dock hemmalaget och gjorde sitt fjärde för kvällen, genom Rasmus Niklasson Petrovic. Ytterligare fyra minuter senare satte Shalom Ekong spiken i kistan och såg till att Gais tog sig till kvartsfinal i svenska cupen.

Slut. Vi är ute ur Svenska Cupen efter en tung eftermiddag på Hisingen. pic.twitter.com/T7TaW5qAda — IFK Norrköping (@ifknorrkoping) March 7, 2026












