Gais slog Landskrona – nyförvärvet målskytt

Gais tog emot Landskrona Bois i svenska cupen.

Då vann ”Makrillarna” med 3–0.

Gais inledde svenska cupen mot Landskrona Bois på hemmaplan. När elvorna presenterades stod det klart att nyförvärvet Henry Sletsjøe och Samuel Salter fick chansen direkt.

När matchen väl var i gång dröjde det inte länge innan hemmalaget tog ledningen. Gais-stjärnan Gustav Lundgren spräckte nollan efter fyra minuter. Efter en halvtimme utökade Gais genom Samuel Salter. Den första halvleken slutade 3–0 efter att Rasmus Niklasson-Petrovic gjort nätat.

– Man ska inte klaga när man leder med 3-0. Men ändå får man vara halvt missnöjd. Det är inte perfekt, säger Lundgren i halvtid till Expressen.

Den andra halvleken slutade mållöst. Värt att notera är att den svenska förbundskaptenen Graham Potter befann sig på Nordic Wellness Arena under matchen.