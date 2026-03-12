Hammarby tappade poäng mot Växjö i cupen

Hammarby tappade poäng mot Växjö i svenska cupen under torsdagen.

Men man hämtade upp 0-2 till 2-2.

Under torsdagen tog Hammarby emot Växjö i svenska cupen.



Hemmalaget kom till matchen med en klar 4-0 seger mot FC Rosengård i den första omgången medan Växjö spelade oavgjort mot Vittsjö.

***



Hammarby fick en tung start på matchen. Efter ungefär 20 minuter gav Saga Swedman gästerna ledningen med 0-1, och bara tre minuter senare slog hon till igen och utökade till 0-2.

I den 40:e minuten fick ”Bajen” in en reducering. Vivienne Lia öppnade upp ytan innan Sofia Reidy kunde slå en genomskärare till Sorum, som säkert avslutade i mål och satte 1-2.



Ställningen stod sig till halvtid.



Hemmalaget kom ut starkt i den andra halvleken och det dröjde inte länge innan det var kvitterat.



Vilde Hasunds inlägg från vänster nådde Sorum som nickade in 2-2 målet. Det var hennes andra mål för kvällen.



Fler mål blev det inte i matchen som slutade 2-2. Det gör att gruppen (grupp 2) är fortsatt öppen.

Startelvor:

Hammarby: Loeck, Bragstad, Åhgren Sørum, Koivisto, Lia, Janzen, Reidy, Rehnberg, Hasund, Persson Lundgren, Peterson.

Växjö: Bay Østergaard, Raijas, Broman, Persson, Redenstrand, Larsson, Nilsson, Hogh Nielsen, Sandén, Bodin, Swedman.