Här är Blåvitt och Östersunds premiärelvor

Det har blivit dags för tävlingspremiär i Göteborg.

Detta då IFK Göteborg tar emot Östersunds FK på Nordic Wellness Arena.

Matchen har avspark klockan 13.00.

Foto: Bildbyrån

Efter en försäsong bestående av träningsläger och träningsmatcher har det äntligen blivit dags för tävlingspremiär.

Detta för IFK Göteborg och Östersunds FK som ställs mot varandra i gruppspelet av Svenska Cupen. Matchen spelas i Nordic Wellness Arena på Hisingen.

Förutom Blåvitt och ÖFK har Degerfors och Trelleborgs FF lottats in i samma grupp.

Värt att notera i hemmalaget är att nyförvärvet Viktor Andersson får chansen mellan stolparna. Detta tillsammans med Filip Ottosson som inleder på mittfältet.

Startelvor:

IFK Göteborg: Andersson; Tolf, Erlingmark, Yeboah, Eriksson – Jagne, Kruse, Ottosson – Alioum, Fenger, Clemmensen.

Östersunds FK: Uppenberg; Widgren, Suljic, Anyanwu – Adjoumani, Bozickovic, Begic, Miljanovic – Stensrud, Marklund, Navassardian.