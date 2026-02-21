Här är Blåvitt och Östersunds premiärelvor
Det har blivit dags för tävlingspremiär i Göteborg.
Detta då IFK Göteborg tar emot Östersunds FK på Nordic Wellness Arena.
Matchen har avspark klockan 13.00.
Efter en försäsong bestående av träningsläger och träningsmatcher har det äntligen blivit dags för tävlingspremiär.
Detta för IFK Göteborg och Östersunds FK som ställs mot varandra i gruppspelet av Svenska Cupen. Matchen spelas i Nordic Wellness Arena på Hisingen.
Förutom Blåvitt och ÖFK har Degerfors och Trelleborgs FF lottats in i samma grupp.
Värt att notera i hemmalaget är att nyförvärvet Viktor Andersson får chansen mellan stolparna. Detta tillsammans med Filip Ottosson som inleder på mittfältet.
Startelvor:
IFK Göteborg: Andersson; Tolf, Erlingmark, Yeboah, Eriksson – Jagne, Kruse, Ottosson – Alioum, Fenger, Clemmensen.
Östersunds FK: Uppenberg; Widgren, Suljic, Anyanwu – Adjoumani, Bozickovic, Begic, Miljanovic – Stensrud, Marklund, Navassardian.
