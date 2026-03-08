Malmö FF sänkte HBK – profilen tillbaka

Malmö FF slog Halmstads BK i svenska cupen.

Nu väntar kvartsfinal för ”di blåe”.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF och Halmstads BK gjorde upp om gruppsegern i svenska cupen. Båda lagen låg på samma poäng och allt skulle avgöras på Eleda stadion under söndagen.

Det var hemmalaget som spräckte nollan. Taha Ali fälldes i Halmstads straffområde och Erik Botheim kunde enkelt placera in ledningen på straffspark.

HBK skulle svara upp genom Malte Persson med fyra minuter till paus. Men likaläget varade inte länge efter att Anders Christiansen knorrat in 2–1-målet strax innan halvtid.

Inför den andra halvleken byttes Johan Dahlin in. MFF-keepern har varit frånvarande i 16 månader på grund av en korsbandsskada. Dahlin lyckades hålla nollan i sin comeback.

Segern tog Malmö FF vidare till en kvartsfinal i svenska cupen.