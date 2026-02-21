Med 61 minuter på klockan byttes han in.

Fyra minuter senare byttes Max Nielsen ut skadad med lindad fot.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF:s nyförvärv Max Nielsen byttes in istället för Timo Stavitski när Mjällby AIF ledde cup-premiären mot Kalmar FF med 1-0.

Kort senare råkade han ut för en smäll mot sin ena fot efter en duell och blev sittande i gräset.

Efter att ha fått sin ena fot lindad tvingades dansken att bytas ut – efter fyra minuter på planen.

I Nielsens ställe kom ett annat nyförvärv in – i form av Villiam Granath.

Matchen slutade med en 2-0-seger för Mjällby AIF.