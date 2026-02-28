Olsson med hattrick – när Öster vann

Östers IF besegrade IK Brage med 4–1 i svenska cupen.

Då stod Filip Olsson för ett hattrick på tio (!) minuter.

Foto: Bildbyrån

Östers IF och IK Brage ställdes mot varandra i den andra omgången av gruppspelet i svenska cupen. Hemmalaget Öster kom från ett kryss mot Örebro SK och Brage föll senast mot Hammarby.

Den första halvleken bjöd inte på några mål men det skulle det bli ändring på.

När matchklockan stod på 49 gjorde Filip Olsson 1–0 till öster och tio minuter senare hade han fullbordat ett hattrick.

Brage reducerade kort senare genom Filip Trpcevski. Matchen slutade 4–1 efter en sen utökning av Al Hussein Shakir.