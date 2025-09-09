Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Örebro SK tog första segern på 310 dagar

Örebro SK har vunnit en fotbollsmatch.
Detta för första gången sedan den 3:e oktober 2024.
Matchen var i kvalet till Svenska cupen – mot Syrianska.

Foto: Bildbyrån

21 matcher utan seger.

Det är Örebro SK:s facit i superettan säsongen 2025.

Under tisdagskvällen ställdes man mot Syrianska i kvalet till gruppspelet i svenska cupen. Då skulle ÖSK ta sin första seger – på 310 dagar.

Matchens första mål gjorde Erik Andersson i den 72:a minuten, då han placerade in en cutback-passning från Antonio Yakoub.

Med fyra ordinarie minuter kvar att spela stod Hasan Dana för en fin prestation när han fastställde slutresultatet till 2-0.

Segern var alltså den första sedan den 3:e november 2024. Detta om man räknar bort träningsmatcher och regional cup. Den senaste segern innan dagens tog man mot Helsingborgs IF i superettan.

Örebro SK ligger sist i superettan med åtta inspelade poäng.

