Så ställer Mjällby och Värnamo upp

Mjällby mot IFK Värnamo i svenska cupen.

Så ställer lagen upp.

Mjällby har gått starkt i gruppspelet av svenska cupen. Inför den sista matchen har Blekingeklubben tre poäng till godo och en målskillnad på sju mål ner till IFK Värnamo.

Under lördagen ställs ettan och tvåan mot varandra och när startelvorna presenterats hade Mjällbys tränare Karl Marius Aksum valt att rotera. Balnd annat för Bork Bang-Kittilsen och Ludvig Svanberg förtroende från start.

Matchen startar 13.00

Startelvor:

Mjällby AIF: Lundin – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Stavitski, Gustafson, Malachowski, Stroud – Kjær, Manneh, Bang-Kittilsen

IFK Värnamo: keto – Jansson, Coulibaly, Bergqvist, Björnström – Robertsson, Thern, Johansson – Merilouto, Antonsson, Bozicevic