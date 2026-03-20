Så startar Djurgården och Häcken i cupsemin
I kväll ställs Djurgårdens IF mot BK Häcken i semifinal av Svenska cupen.
Matchen har avspark klockan 18.00.
Efter att ha vunnit sina grupper i Svenska cupen har fyra lag tagit sig till slutspel. Detta i form av Djurgårdens IF, BK Häcken, Kristianstads DFF och Hammarby IF.
I kväll gör de damallsvenska klubbarna upp om två platser i maj månads cupfinal.
Först ut är matchen mellan Djurgårdens IF och BK Häcken på Kristinebergs IP, klockan 18.00.
Startelvor:
Djurgårdens IF: Koivunen; Staffansson, Svendsen, Holmqvist, Westlund, Eriksson, Pelgander, Åsland, Renmark, Urara, Ólafsdóttir Gros.
BK Häcken: Birkirsdottir; Östlund, Luik, Löwing, Selerud, Ayinde, Sannvig, Nyström, Tindell, Jusu Bah, Schröder.
