Så startar Djurgården och Häcken i cupsemin

I kväll ställs Djurgårdens IF mot BK Häcken i semifinal av Svenska cupen.

Matchen har avspark klockan 18.00.

Efter att ha vunnit sina grupper i Svenska cupen har fyra lag tagit sig till slutspel. Detta i form av Djurgårdens IF, BK Häcken, Kristianstads DFF och Hammarby IF.

I kväll gör de damallsvenska klubbarna upp om två platser i maj månads cupfinal.

Först ut är matchen mellan Djurgårdens IF och BK Häcken på Kristinebergs IP, klockan 18.00.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Koivunen; Staffansson, Svendsen, Holmqvist, Westlund, Eriksson, Pelgander, Åsland, Renmark, Urara, Ólafsdóttir Gros.

BK Häcken: Birkirsdottir; Östlund, Luik, Löwing, Selerud, Ayinde, Sannvig, Nyström, Tindell, Jusu Bah, Schröder.