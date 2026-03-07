Så startar Hammarby och Öster

Gruppen ska avgöras.

Hammarby tar emot Öster på 3Arena i Stockholm.

Matchen startar 13.00.

Svenska cupens gruppspel ska avgöras och under lördagen ställs Hammarby och Öster mot varandra i en direkt avgörande gruppfinal. Bajen har ett försprång på två poäng vilket innebär att ett kryss räcker. För gästerna från Växjö krävs en seger för att gå. vidare till slutspel.

När startelvorna presenterats stod det klart att Hammarbys tränare Kalle Karlsson gjort tre förändringar från den senaste matchen. Ibrahima Fofana startar i stället för Hampus Skoglund. Där till ersätts Obilor Okeke och Elohim Kaboré av Oscar Johansson och Paulos Abraham.

Startelvor:

Hammarby IF: Hahn – Fofana, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Adjei, Besara – Madjed, Abraham, Johansson

Öster: Lundahl Persson – Adjei, Adolfsson, Starke Hedlund, Olsson – Christensen, Ask, Olsson – Uddenäs, Carlstrand, Tamminen