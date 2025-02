Så startar Helsingborg och Häcken

Under söndagseftermiddagen tar Helsingborgs IF emot BK Häcken i svenska cupen.

Matchen ingår i den andra omgången av gruppspelet.

Avspark sker vid 15.15.

Efter att Helsingborgs IF förlorat mot IK Sirius med 2-1 – och Häcken besegrat Östers IF med hela 3-0 – tar superettan-laget emot Göteborgarna under söndagseftermiddagen.



Matchen spelas på Olympiafältet i Helsingborg och har avspark vid 15.15 – samtidigt som matchen mellan Öster och Sirius.

Startelvor:

Helsingborg: Brattberg; Örn, Gudman, Nilsson, Bajo – Rasmussen, Asoma, Kjellnäs – Svensson, Silverholt, Svanbäck.



Häcken: Linde; Engdahl, Hammar, Faye, Lundkvist – Gustafson, Andersen, Rygaard – Dahbo, Hrstic, Inoussa.