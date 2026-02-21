JUST NU: Sirius körde över Sundsvall – gjorde sex (!) mål

IK Sirius tog emot Gif Sundsvall i svenska cupen.

Det slutade 6–0 till hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius drabbade samman med Gif Sundsvall i den första gruppspelsmatchen i svenska cupen. Avspark behövde skjutas på då snö behövde röjas undan på Studenternas IP i Uppsala.

När matchen väl var i gång, och det mesta av snön undanröjd, dröjde det knappt en kvart innan Sirius tog ledningen. Isak Bjerkebo satte 1–0 och sju minuter senare utökade nyförvärvet Mohamed Soumah.

Med fem minuter kvar av den första halvleken utökade Robbie Ure till 3–0 för Sirius.

– Vi gör en bra första halvleken, vi kommer ut med bra energi. Som man ser är det lite svårspelat (planen) kanske. Men vi gör det bra och arbetar hårt och leder så vi är nöjda, säger Sirius Neo Jönsson i Expressens sändning.

I den andra halvleken fick just Neo Jönsson skriva in sig i målprotokollet. 19-åringen satte det fjärde målet i den 67:e minuten. Det blev ett rejält målkalas för hemmalaget som satte både f5–0 och 6–0 efter fullträffar signerade Victor Svensson och Mohamed Soumah.

Sirius tog en stark seger när slutsiffrorna skrevs till 6–0.