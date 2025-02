JUST NU: Sirius har vaknat till – fortsatt mållöst i Uppsala

Under måndagen avslutas den första gruppspelsomgången av svenska cupen.

I en av två matcher tar IK Sirius emot Helsingborgs IF på Studenternas IP i Uppsala.

Nu är matchen igång – följ den här!



Efter en hel helg med svenska cupen-fotboll går den första gruppspelsomgången i mål under måndagskvällen.



I Göteborg tar BK Häcken emot Östers IF och i Uppsala gästar Helsingborgs IF IK Sirius.



***



I Uppsala var det bortalaget som inledde klart bäst. I den femte matchminuten spelades Adrian Svanbäck fram till ett fint läge och Helsingborg var nära att ta ledningen tidigt.



Därefter var det Sirius som skapade matchens näst hetaste läge, när Joakim Persson sköt i täck från nära håll.



Med nära en kvart spelad var Helsingborg nära att ta ledningen igen men skottet rensades undan från Isaac Höök på vägen mot mål.



Även nästa läge var Helsingborgs, när Ervin Gigovic valde att gå på eget avslut istället för att frispela sin lagkamrat. Skottet tog i täck och kunde enkelt fångas av Diawara.



Efter Helsingborgs fina inledning tog sig Sirius in i matchen och hotade framåt vid ett par tillfällen. Vid ett tillfälle ropade Sirius på straff efter att Joakim Persson tappat balansen i straffområdet – utan aktion från domaren.



***



Till den sistnämnda matcher har huvudtränarna Andreas Engelmark och Kleber Saarenpää valt följande elva spelare:



IK Sirius: Diawara; Ekström, Anker, Carlsson, Höök – Wikman, Pyndt – Heier, Walta, Persson – Milleskog.



Helsingborgs IF: Brattberg; Westerlund, Nilsson, Birkfeldt, Örn – Svensson, Kjellnäs, Gigovic, Loeper – Silverholt, Svanbäck.



Noterbart i hemmalaget är att 17-årige Isaac Höök får förtroendet från start. I Helsingborg kommer vi att få se nyförvärvet Max Svensson från matchminut ett.