Elin Sørums dubbel tog Hammarby till cupfinal

Under fredagskvällen gjorde Kristianstads DFF och Hammarby IF upp om en plats i finalen av Svenska cupen.

Dit skulle bortalaget ta sig – efter dubbla mål av nyförvärvet Elin Sørum och ett rött kort för hemmalaget.

Efter att ha vunnit sina grupper i Svenska cupen hade fyra lag tagit sig till slutspel, i form av Djurgårdens IF, BK Häcken, Kristianstads DFF och Hammarby IF.

I kväll gjorde de damallsvenska toppklubbarna upp om två platser i maj månads cupfinal. Redan vid 18 drog matchen mellan Djurgårdens IF och BK Häcken igång, som göteborgslaget skulle vinna efter förlängning.

En timme senare blåste domaren för avspark i matchen mellan Kristianstads DFF och Hammarby IF.

Där skulle matchens första mål falla tre minuter in i den andra halvleken, när Elin Sørum såg till att Vilde Hasunds hörnspark tog sig in i mål.

Därefter drog hemmalagets Viktoria Persson på sig sitt andra gula kort för matchen vilket innebar att KDFF tvingades spela klart de sista 30 minuterna med en spelare mindre.

Med nio ordinarie minuter kvar att spela slog inbytte Fanny Peterson en mycket läcker passning till Sørum som rundade målvakten och skickade Hammarby till cupfinal mot BK Häcken.

Startelvor:

Kristianstads DFF: Olsson; Persson, Hudson, Nilsson, Sternfeldt, Broddheimer, Persson, Johannsdottir, Egnér, Ekengren, Boama.

Hammarby IF: Loeck; Reidy, Bragstad, Arnardottir, Carlsson, Koivisto, Sørum, Joramo, Lennartsson, Rehnberg, Hasund.