Kalle Karlsson om konkurrensen: ”Samma som i division 2”

ÅRSTA. Kalle Karlsson har bänkat Nikola Vasic i två raka matcher.

För Bajen-tränaren är situationen ingenting nytt.

– Det är nog bara ni som tror att det är annorlunda, säger tränaren under dagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har tre uttalade anfallare som gör upp om en plats i startelvan. Under de två inledande matcherna av Svenska cupen har Elohim Kaboré fått förtroendet och svarat med att göra tre mål.

En som inte fått lika stort förtroende är Nikola Vasic. Anfallaren har inte fått spela en enda minut så här långt i cupen. När media bjöds in till Årsta IP under fredagseftermiddagen ville inte 34-åringen svara på några frågor.

Hammarbys tränare Kalle Karlsson berättade dock att han och Vasic haft bra samtal.

– Vi har haft en bra dialog. ”Niko” är en fantastisk karaktär. Han är smart nog att förstå att vi har andra spelare som har gjort det bra. Sedan är han såklart besviken. Det har alla spelare rätt att vara. Men han ingår i planerna framöver, säger Bajen-tränaren.

Enligt Karlsson är det inget märkvärdigt att ha tre spelare som konkurrerar om samma plats. Det är ingenting unikt för Hammarby.

– Det är samma i alla lag. Det var samma för i Västerås eller i Karlberg i division 2. Det är ingen skillnad, det är bara att spelarna är sämre på den nivån. Men det var lika tajt om platserna, menar Karlsson och fortsätter:

– Det är nog bara ni som tror att det är annorlunda. De stod inte fem journalister i en klunga runt mig på Stadshagen direkt. Men för mig som tränare är det samma typ av beslut och det var besvikna spelare då också.

Hammarbys sista och avgörande gruppspelsmatch i cupen mot Östers IF går av stapeln vid 13:00 imorgon.