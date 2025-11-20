Klart: Här är grupperna i svenska cupen

Svenska cupens gruppspel är lottat.

Nu står det klart vilka möten det blir under vintern.

Foto: Bildbyrån

Den 20 februari 2026 drar svenska cupens gruppspel i gång, och efter torsdagens lottning står det klart hur grupperna kommer att se ut i vår.

Sedan tidigare stod det klart att det bästa laget i allsvenskan, Mjällby AIF, kommer att ställas mot det sämsta i samma serie – IFK Värnamo. Så fortsätter även gruppinledningen där tvåan i allsvenskan möter laget på 15:e-plats och så vidare.

Utöver de redan indelade allsvenska lagen har 16 andra klubbar lottats in i olika grupper. De ser ut som följer:

Grupp 1:

Mjällby AIF

IFK Värnamo

Kalmar FF

Örgryte IS

Grupp 2:

Hammarby IF

Östers IF

IK Brage

Örebro SK

Grupp 3:

Gais

IFK Norrköping

Landskrona Bois

Sandvikens IF

Grupp 4:

IFK Göteborg

Degerfors IF

Trelleborgs FF

Östersunds FK

Grupp 5:

Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna

Falkenbergs IF

IFK Skövde

Grupp 6:

Malmö FF

Halmstads BK

Varbergs Bois

IFK Karlstad

Grupp 7:

AIK

BK Häcken

Västerås SK

IK Oddevold

Grupp 8:

IF Elfsborg

IK Sirius

Gif Sundsvall

Helsingborgs IF

Så lottades gruppspelet i svenska cupen för damer

Foto: Bildbyrån

På damsidan stod det sedan tidigare klart att SM-guldvinnande Häcken kommer att möta AIK i gruppspelet – precis som på herrsidan. Tvåan i serien, Hammarby, har lottats mot Vittsjö GIK som slutade sjua i serien.

Resten av de damallsvenska klubbarna har lottats in i grupperna som nu är fullbordade – och ser ut som följer:

Grupp 1:

BK Häcken

AIK

Linköpings FC

Gefle IF

Grupp 2:

Hammarby IF

Vittsjö GIK

FC Rosengård

Växjö DFF

Grupp 3:

Malmö FF

Kristianstads DFF

Umeå IK

Piteå IF

Grupp 4: