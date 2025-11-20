Klart: Här är grupperna i svenska cupen
Svenska cupens gruppspel är lottat.
Nu står det klart vilka möten det blir under vintern.
Se hela lottningen här.
Den 20 februari 2026 drar svenska cupens gruppspel i gång, och efter torsdagens lottning står det klart hur grupperna kommer att se ut i vår.
Sedan tidigare stod det klart att det bästa laget i allsvenskan, Mjällby AIF, kommer att ställas mot det sämsta i samma serie – IFK Värnamo. Så fortsätter även gruppinledningen där tvåan i allsvenskan möter laget på 15:e-plats och så vidare.
Utöver de redan indelade allsvenska lagen har 16 andra klubbar lottats in i olika grupper. De ser ut som följer:
Grupp 1:
- Mjällby AIF
- IFK Värnamo
- Kalmar FF
- Örgryte IS
Grupp 2:
- Hammarby IF
- Östers IF
- IK Brage
- Örebro SK
Grupp 3:
- Gais
- IFK Norrköping
- Landskrona Bois
- Sandvikens IF
Grupp 4:
- IFK Göteborg
- Degerfors IF
- Trelleborgs FF
- Östersunds FK
Grupp 5:
- Djurgårdens IF
- IF Brommapojkarna
- Falkenbergs IF
- IFK Skövde
Grupp 6:
- Malmö FF
- Halmstads BK
- Varbergs Bois
- IFK Karlstad
Grupp 7:
- AIK
- BK Häcken
- Västerås SK
- IK Oddevold
Grupp 8:
- IF Elfsborg
- IK Sirius
- Gif Sundsvall
- Helsingborgs IF
Så lottades gruppspelet i svenska cupen för damer
På damsidan stod det sedan tidigare klart att SM-guldvinnande Häcken kommer att möta AIK i gruppspelet – precis som på herrsidan. Tvåan i serien, Hammarby, har lottats mot Vittsjö GIK som slutade sjua i serien.
Resten av de damallsvenska klubbarna har lottats in i grupperna som nu är fullbordade – och ser ut som följer:
Grupp 1:
- BK Häcken
- AIK
- Linköpings FC
- Gefle IF
Grupp 2:
- Hammarby IF
- Vittsjö GIK
- FC Rosengård
- Växjö DFF
Grupp 3:
- Malmö FF
- Kristianstads DFF
- Umeå IK
- Piteå IF
Grupp 4:
- Djurgårdens IF
- IFK Norrköping
- Alingsås IF
- Brommapojkarna
