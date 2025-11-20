Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Här är grupperna i svenska cupen

Fredrik de Ron
Tor Sundberg
Svenska cupens gruppspel är lottat.
Nu står det klart vilka möten det blir under vintern.
Se hela lottningen här.

250529 Gustaf den VI Adolfs Pokal inför finalen i Svenska Cupen mellan Malmö FF och Häcken den 29 maj 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Den 20 februari 2026 drar svenska cupens gruppspel i gång, och efter torsdagens lottning står det klart hur grupperna kommer att se ut i vår.

Sedan tidigare stod det klart att det bästa laget i allsvenskan, Mjällby AIF, kommer att ställas mot det sämsta i samma serie – IFK Värnamo. Så fortsätter även gruppinledningen där tvåan i allsvenskan möter laget på 15:e-plats och så vidare.

Utöver de redan indelade allsvenska lagen har 16 andra klubbar lottats in i olika grupper. De ser ut som följer:

Grupp 1:

  • Mjällby AIF
  • IFK Värnamo
  • Kalmar FF
  • Örgryte IS

Grupp 2:

  • Hammarby IF
  • Östers IF
  • IK Brage
  • Örebro SK

Grupp 3:

  • Gais
  • IFK Norrköping
  • Landskrona Bois
  • Sandvikens IF

Grupp 4:

  • IFK Göteborg
  • Degerfors IF
  • Trelleborgs FF
  • Östersunds FK

Grupp 5:

  • Djurgårdens IF
  • IF Brommapojkarna
  • Falkenbergs IF
  • IFK Skövde

Grupp 6:

  • Malmö FF
  • Halmstads BK
  • Varbergs Bois
  • IFK Karlstad

Grupp 7:

  • AIK
  • BK Häcken
  • Västerås SK
  • IK Oddevold

Grupp 8:

  • IF Elfsborg
  • IK Sirius
  • Gif Sundsvall
  • Helsingborgs IF

Så lottades gruppspelet i svenska cupen för damer

Foto: Bildbyrån

På damsidan stod det sedan tidigare klart att SM-guldvinnande Häcken kommer att möta AIK i gruppspelet – precis som på herrsidan. Tvåan i serien, Hammarby, har lottats mot Vittsjö GIK som slutade sjua i serien.

Resten av de damallsvenska klubbarna har lottats in i grupperna som nu är fullbordade – och ser ut som följer:

Grupp 1:

  • BK Häcken
  • AIK
  • Linköpings FC
  • Gefle IF

Grupp 2:

  • Hammarby IF
  • Vittsjö GIK
  • FC Rosengård
  • Växjö DFF

Grupp 3:

  • Malmö FF
  • Kristianstads DFF
  • Umeå IK
  • Piteå IF

Grupp 4:

  • Djurgårdens IF
  • IFK Norrköping
  • Alingsås IF
  • Brommapojkarna

