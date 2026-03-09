Klart: Så spelas slutspelet i svenska cupen

32 lag har blivit åtta.

Nu har slutspelet i svenska cupen lottats.

Svenska cupens gruppspelsfas är över och de 32 lag som deltagit har blivit åtta. Nu väntar fyra kvartsfinaler och där de fyra bästa gruppettorna har tilldelats hemmaplansfördel. Dessa är Mjällby, Hammarby, Gais och Sirius.

Nu står det klart vilka som möter varandra och vi bjuds på ett riktigt hett Stockholmsderby mellan Hammarby och Djurgården. Därtill ställs bland annat Mjällby mot Malmö FF.

Kvartsfinalerna spelas 14-15 mars och semifinalerna 21-22 mars. Finalen spelas den 14 maj.

Kvartsfinalerna:

Kvartsfinal 1: Sirius – IFK Göteborg

Kvartsfinal 2: Mjällby – Malmö FF

Kvartsfinal 3: Hammarby – Djurgården

Kvartsfinal 4: Gais – AIK

Semifinalerna:

Semifinal 1: Mjällby/Malmö FF – Gais/AIK

Semifinal 2: Hammarby/Djurgården – Sirius/IFK Göteborg