Foto: Bildbyrån

Klart: Så spelas Svenska cupen

Fredrik de Ron
Svenska cupens gruppspel är släppt.
Här är alla matchtider till våren.

250529 Häckens Mikkel Rygaard Jensen jublar med Gustaf VI Adolfs pokal efter finalen i Svenska Cupen mellan Malmö FF och Häcken den 29 maj 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Till vintern drar 2026:s upplaga av Svenska cupen i gång. Gruppspelet inleds den 20 februari 2026 och håller på till den 9 mars 2026. I premiäromgången ställs bland annat AIK mot nykomlingen Västerås SK och Hammarby mot Brage.

Nu är hela spelschemat för gruppspelet släppt.

Spelschemat för Svenska cupen 2026

Grupp 1

  • 21/2 13:00 Mjällby AIF – Kalmar FF
  • 22/2 13:00 IFK Värnamo – Örgryte IS 
  • 27/2 19:00 Örgryte IS – Mjällby AIF
  • 1/3 17:00 IFK Värnamo – Kalmar FF
  • 7/3 13:00 Kalmar FF – Örgryte IS
  • 7/3 13:00 Mjällby AIF – IFK Värnamo

Grupp 2

  • 20/2 19:00 Hammarby IF – IK Brage
  • 21/2 15:00 Östers IF – Örebro
  • 28/2 13:00 Östers IF – IK Brage
  • 2/3 19:00 Örebro – Hammarby IF
  • 7/3 13:00 IK Brage – Örebro
  • 7/3 15:00 Hammarby IF – Östers IF

Grupp 3

  • 21/2 17:00 IFK Norrköping – Sandvikens IF
  • 23/2 19:00 Gais – Landskrona BoIS
  • 28/2 17:00 IFK Norrköping – Landskrona BoIS
  • 2/3 15:00 Sandvikens IF – Gais
  • 7/3 15:00 Landskrona BoIS – Sandvikens IF
  • 7/3 15:00 Gais – IFK Norrköping

Grupp 4

  • 21/2 13:00 IFK Göteborg – Östersunds FK
  • 22/2 15:00 Degerfors IF – Trelleborgs FF
  • 28/2 17:00 Trelleborgs FF – IFK Göteborg
  • 28/2 17:00 Degerfors IF – Östersunds FK
  • 8/3 15:00 Östersunds FK – Trelleborgs FF
  • 8/3 15:00 IFK Göteborg – Degerfors IF

Grupp 5

  • 20/2 19:00 IF Skövde FK – IF Brommapojkarna
  • 21/2 15:00 Djurgårdens IF – Falkenbergs FF
  • 1/3 13:00 IF Brommapojkarna – Falkenbergs FF
  • 1/3 17:00 IF Skövde FK – Djurgårdens IF
  • 8/3 13:00 Falkenbergs FF – IF Skövde FK
  • 8/3 13:00 Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna

Grupp 6

  • 22/2 17:00 Malmö FF – Varbergs BoIS FC
  • 22/2 17:00 IF Karlstad – Halmstads BK
  • 1/3 13:00 Halmstads BK – Varbergs BoIS FC
  • 1/3 15:00 IF Karlstad – Malmö FF
  • 8/3 17:00 Varbergs BoIS FC – IF Karlstad
  • 8/3 17:00 Malmö FF – Halmstads BK

Grupp 7

  • 22/2 13:00 AIK – Västerås SK FK
  • 22/2 13:00 BK Häcken – IK Oddevold
  • 28/2 13:00 IK Oddevold – AIK
  • 1/3 15:00 BK Häcken – Västerås SK FK
  • 9/3 19:00 Västerås SK FK – IK Oddevold
  • 9/3 19:00 AIK – BK Häcken

Grupp 8

  • 21/2 17:00 IK Sirius FK – Gif Sundsvall
  • 22/2 15:00 IF Elfsborg – Helsingborgs IF
  • 28/2 15:00 Gif Sundsvall – IF Elfsborg
  • 1/3 17:00 IK Sirius FK – Helsingborgs IF
  • 8/3 13:00 Helsingborgs IF – Gif Sundsvall
  • 8/3 13:00 IF Elfsborg – IK Sirius FK

