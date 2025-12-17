Klart: Så spelas Svenska cupen
Svenska cupens gruppspel är släppt.
Här är alla matchtider till våren.
Till vintern drar 2026:s upplaga av Svenska cupen i gång. Gruppspelet inleds den 20 februari 2026 och håller på till den 9 mars 2026. I premiäromgången ställs bland annat AIK mot nykomlingen Västerås SK och Hammarby mot Brage.
Nu är hela spelschemat för gruppspelet släppt.
Spelschemat för Svenska cupen 2026
Grupp 1
- 21/2 13:00 Mjällby AIF – Kalmar FF
- 22/2 13:00 IFK Värnamo – Örgryte IS
- 27/2 19:00 Örgryte IS – Mjällby AIF
- 1/3 17:00 IFK Värnamo – Kalmar FF
- 7/3 13:00 Kalmar FF – Örgryte IS
- 7/3 13:00 Mjällby AIF – IFK Värnamo
Grupp 2
- 20/2 19:00 Hammarby IF – IK Brage
- 21/2 15:00 Östers IF – Örebro
- 28/2 13:00 Östers IF – IK Brage
- 2/3 19:00 Örebro – Hammarby IF
- 7/3 13:00 IK Brage – Örebro
- 7/3 15:00 Hammarby IF – Östers IF
Grupp 3
- 21/2 17:00 IFK Norrköping – Sandvikens IF
- 23/2 19:00 Gais – Landskrona BoIS
- 28/2 17:00 IFK Norrköping – Landskrona BoIS
- 2/3 15:00 Sandvikens IF – Gais
- 7/3 15:00 Landskrona BoIS – Sandvikens IF
- 7/3 15:00 Gais – IFK Norrköping
Grupp 4
- 21/2 13:00 IFK Göteborg – Östersunds FK
- 22/2 15:00 Degerfors IF – Trelleborgs FF
- 28/2 17:00 Trelleborgs FF – IFK Göteborg
- 28/2 17:00 Degerfors IF – Östersunds FK
- 8/3 15:00 Östersunds FK – Trelleborgs FF
- 8/3 15:00 IFK Göteborg – Degerfors IF
Grupp 5
- 20/2 19:00 IF Skövde FK – IF Brommapojkarna
- 21/2 15:00 Djurgårdens IF – Falkenbergs FF
- 1/3 13:00 IF Brommapojkarna – Falkenbergs FF
- 1/3 17:00 IF Skövde FK – Djurgårdens IF
- 8/3 13:00 Falkenbergs FF – IF Skövde FK
- 8/3 13:00 Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna
Grupp 6
- 22/2 17:00 Malmö FF – Varbergs BoIS FC
- 22/2 17:00 IF Karlstad – Halmstads BK
- 1/3 13:00 Halmstads BK – Varbergs BoIS FC
- 1/3 15:00 IF Karlstad – Malmö FF
- 8/3 17:00 Varbergs BoIS FC – IF Karlstad
- 8/3 17:00 Malmö FF – Halmstads BK
Grupp 7
- 22/2 13:00 AIK – Västerås SK FK
- 22/2 13:00 BK Häcken – IK Oddevold
- 28/2 13:00 IK Oddevold – AIK
- 1/3 15:00 BK Häcken – Västerås SK FK
- 9/3 19:00 Västerås SK FK – IK Oddevold
- 9/3 19:00 AIK – BK Häcken
Grupp 8
- 21/2 17:00 IK Sirius FK – Gif Sundsvall
- 22/2 15:00 IF Elfsborg – Helsingborgs IF
- 28/2 15:00 Gif Sundsvall – IF Elfsborg
- 1/3 17:00 IK Sirius FK – Helsingborgs IF
- 8/3 13:00 Helsingborgs IF – Gif Sundsvall
- 8/3 13:00 IF Elfsborg – IK Sirius FK
