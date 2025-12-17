Klart: Så spelas Svenska cupen

Svenska cupens gruppspel är släppt.

Här är alla matchtider till våren.

Foto: Bildbyrån

Till vintern drar 2026:s upplaga av Svenska cupen i gång. Gruppspelet inleds den 20 februari 2026 och håller på till den 9 mars 2026. I premiäromgången ställs bland annat AIK mot nykomlingen Västerås SK och Hammarby mot Brage.

Nu är hela spelschemat för gruppspelet släppt.

Spelschemat för Svenska cupen 2026

Grupp 1

21/2 13:00 Mjällby AIF – Kalmar FF

22/2 13:00 IFK Värnamo – Örgryte IS

27/2 19:00 Örgryte IS – Mjällby AIF

1/3 17:00 IFK Värnamo – Kalmar FF

7/3 13:00 Kalmar FF – Örgryte IS

7/3 13:00 Mjällby AIF – IFK Värnamo

Grupp 2

20/2 19:00 Hammarby IF – IK Brage

21/2 15:00 Östers IF – Örebro

28/2 13:00 Östers IF – IK Brage

2/3 19:00 Örebro – Hammarby IF

7/3 13:00 IK Brage – Örebro

7/3 15:00 Hammarby IF – Östers IF

Grupp 3

21/2 17:00 IFK Norrköping – Sandvikens IF

23/2 19:00 Gais – Landskrona BoIS

28/2 17:00 IFK Norrköping – Landskrona BoIS

2/3 15:00 Sandvikens IF – Gais

7/3 15:00 Landskrona BoIS – Sandvikens IF

7/3 15:00 Gais – IFK Norrköping

Grupp 4

21/2 13:00 IFK Göteborg – Östersunds FK

22/2 15:00 Degerfors IF – Trelleborgs FF

28/2 17:00 Trelleborgs FF – IFK Göteborg

28/2 17:00 Degerfors IF – Östersunds FK

8/3 15:00 Östersunds FK – Trelleborgs FF

8/3 15:00 IFK Göteborg – Degerfors IF

Grupp 5

20/2 19:00 IF Skövde FK – IF Brommapojkarna

21/2 15:00 Djurgårdens IF – Falkenbergs FF

1/3 13:00 IF Brommapojkarna – Falkenbergs FF

1/3 17:00 IF Skövde FK – Djurgårdens IF

8/3 13:00 Falkenbergs FF – IF Skövde FK

8/3 13:00 Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna

Grupp 6

22/2 17:00 Malmö FF – Varbergs BoIS FC

22/2 17:00 IF Karlstad – Halmstads BK

1/3 13:00 Halmstads BK – Varbergs BoIS FC

1/3 15:00 IF Karlstad – Malmö FF

8/3 17:00 Varbergs BoIS FC – IF Karlstad

8/3 17:00 Malmö FF – Halmstads BK

Grupp 7

22/2 13:00 AIK – Västerås SK FK

22/2 13:00 BK Häcken – IK Oddevold

28/2 13:00 IK Oddevold – AIK

1/3 15:00 BK Häcken – Västerås SK FK

9/3 19:00 Västerås SK FK – IK Oddevold

9/3 19:00 AIK – BK Häcken

Grupp 8