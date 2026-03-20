Kristianstads osäkerhet: ”Ingen aning hur planen ser ut”

Kristanstad har hemmaplansfördel i cupsemifinalen mot Hammarby.

Men det råder osäkerhet kring skicket på gräsplanen inför matchen.

– Det kan vara en leråker, det kan vara en golvmatta, säger lagets tränare Nik Chamberlain till FotbollDirekt.

Efter 3–1-borta mot Skånerivalen Malmö FF kunde Kristianstad boka in en plats i semifinalen av Svenska cupen. Den kommer spelas på hemmaplan mot Hammarby.

– Fantastiskt roligt. Det var kanske inte så många som trodde på det på förhand, säger Kristianstads Tilda Persson till FotbollDirekt.

– Och så spelas den ju hemma på vårt gräs i Kristianstad. Så jag har en jättebra känsla inför matchen.

Hur kan ni ta vara på att slå i underläge?

– Ja, lite som med Malmö, det var ju förmodligen ingen som trodde på det då heller. Men ja, all press är på dem. Vi bara går in och gör det vi ska göra. Då vet vi ju att det kan räcka långt, menar Persson.

Kristianstads nya tränare Nik Chamberlain är också glad och förhoppningsfull inför fredagens semifinal.

– Det kommer bli kul. Utifrån vad jag har sett så är Hammarby landets bäst spelande fotbollslag. Det kommer att bli intressant att mäta sig med. De är inne i en period med flera matcher på olika fronter, så det ska bli intressant att se vart deras fokus ligger, säger han

Hammarby spelar i vanliga fall på konstgräs, både på 3Arena och Hammarby IP. I Kristianstad är det däremot naturgräs som gäller. Frågan är hur bra skick den är i efter en lång vinter.

– Vi har ingen aning om hur planen ser ut för den är övertäckt just nu. Det kan vara en leråker, det kan vara en golvmatta. Vi har ingen aning. Men det ska bli spännande, säger Chamberlain.

Semifinalen mellan Kristianstad och Hammarby har avspark 19:00.