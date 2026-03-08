LIVE: Djurgården – Brommapojkarna
Djurgården tar emot Brommapojkarna i gruppfinalen.
Matchen spelas på 3 arena med avspark 13:00.
Följ matchen här med vår reporter Casper Nordqvist!
Djurgården och Brommapojkarna möts i den sista gruppspelsomgången av svenska cupen.
Brommapojkarna toppar gruppen med totalt sex poäng medan Djurgården placerar sig på en andra plats med tre poäng. För BP:s del räcker kryss för att ta sig vidare till kvartsfinal medan Djurgården behöver vinna.
