Foto: Bildbyrån

LIVE: Djurgården – Brommapojkarna

Casper Nordqvist
Djurgården tar emot Brommapojkarna i gruppfinalen.
Matchen spelas på 3 arena med avspark 13:00.
Följ matchen här med vår reporter Casper Nordqvist!


Djurgården och Brommapojkarna möts i den sista gruppspelsomgången av svenska cupen.

Brommapojkarna toppar gruppen med totalt sex poäng medan Djurgården placerar sig på en andra plats med tre poäng. För BP:s del räcker kryss för att ta sig vidare till kvartsfinal medan Djurgården behöver vinna.

