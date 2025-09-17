Malmö FF klara för cupgruppspel – Ekong matchvinnare

Malmö FF är klara för cupgruppspel nästa år.

Men man fick kämpa mot samarbetsklubben BK Olympic.

Emmanuel Ekong blev matchhjälte med matchens enda mål.

Foto: Alamy

Finalister i Svenska cupen i år, men ändå så blev det lite svettigt för Malmö FF i den sista kvalrundan.

Skåneklubben ställdes mot samarbetsklubben BK Olympic och i halvtid var det alltjämt 0–0.

Emmanuel Ekong satte sedan dit 1–0 rätt så tidigt i den andra halvleken och det förre Serie A-proffsets mål blev matchens enda.

MFF är således klara för cupgruppspel nästa år.