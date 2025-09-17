Malmö FF mönstrar stark elva mot Olympic i cupen

Malmö FF mot samarbetsklubben BK Olympic i Svenska cupen denna afton.

Vinnaren tar sig vidare till nästa års gruppspel.

Nu inför så har den allsvenska storklubben kommit med sin startelva.

Foto: Bildbyrån

Svenska cupens andra omgång (den sista innan gruppspelet) är så gott som färdigspelad.

Sist ut har vi Malmö FF som denna onsdagskväll ställs mot samarbetsklubben BK Olympic.

Vinnaren tar sig som bekant vidare till nästa års gruppspel och inför matchen så har nu MFF kommit med sin startelva och det är en stark startelva, trots att man ställs mot motstånd från ettan.

MFF:s startelva: Ellborg – Karlsson – Rösler – Djuric – Busanello – Skogmar – Busuladzic – Soumah – Christiansen – Bolin – Ekong