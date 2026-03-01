Marqués starka känslor i Djurgården: ”Shit, jävlar”

Han skadade sig mot IFK Göteborg i allsvenskan med VSK sommaren 2024.

I förra helgen spelade Mikael Marqués tävlingsfotboll igen – 580 dagar senare.

– Klart det var mäktigt. När vi hade hörna och fansen tryckte på, man ba: ”shit, jävlar”, säger Djurgårdens mittback till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det är inte ofta skadade spelare värvas till en klubb.

Men det var precis det som hände när Mikael Marqués efter ett nytt påkritat kontrakt med Västerås valde att lämna för Djurgården i februari förra året.

Tanken var att mittbacken som då varit borta i över ett halvår på grund av den skada han ådrog sig mot Blåvitt i juli 2024 skulle vara tillbaka till den allsvenska premiären med Djurgården.



