NORDQVIST: ”Bajen har fått smaka på sin egen medicin”

STOCKHOLM. Sirius har dominerat borta mot Hammarby. Que?

Ja, efter första 45 minuterna går det att konstatera att Bajen fått smaka på sin egen tiki taka-medicin.

Hammarby dominerar alltid sina matcher, åtminstone på hemmaplan.

Därför har det varit smått chockerande att se första halvlek mellan Bajen och Sirius i cupsemifinalen på 3Arena.

Med stängt tak som stängt ute vårsolen har det varit Uppsalalagets fart och frenesi som värmt första 45.

Bajen har stundtals blivit utrullade av de blåsvartas tiki taka-liknande klapp-klappspel och i ärlighetens namn är Neo Jönssons 1-0-mål ett resultat som är i underkant när vi laddar för den andra halvleken inför fullsatta hus i huvudstaden.

