Nyman målskytt – när Peking vann

IFK Norrköping tog emot Sandvikens IF i svenska cupen.

Matchen slutade 2–0 till Peking.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping ställdes mot Sandviken i svenska cupen och Peking-tränaren Eldar Abdulic fick möta sitt gamla lag direkt.

När matchen väl var i gång spelade Pekings nyförvärv Albert Aleksanjan fram till ett annat nyförvärv i form av Elias Jemal som satte 1–0 i den 16:e minuten.

Det skulle dröja ett tag innan nästa mål gjordes men i den 86:e minuten klev Christoffer Nyman fram. IFK-kaptenen placerade in bollen bakom Sandvikens målvakt.

Matchen slutade 2–0 till IFK Norrköping.