Olympic-bossen inför mötet med MFF: ”Blir en kul upplevelse”

De tvingas spela utan så gott som alla sina inlånade spelare från Malmö FF.

Trots det ser BK Olympics sportchef Ahmed Chahrour fram mot mötet med de Himmelsblå.

– För våra spelare är det stort, det blir en kul upplevelse, säger han till Gasetten.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen tar Ettan-laget BK Olympic mot Malmö FF i kvalet till Svenska cupen.

Trots att Olympic är hemmalag kommer matchen att spelas på Eleda stadion, efter att de två klubbarna kommit överens om detta.

– Vi gjorde en överenskommelse med Malmö FF om att spela på Eleda Stadion. För våra spelare är det stort. Det blir en kul upplevelse och förhoppningsvis mycket folk. Om vi själva arrangerat på Lindängen hade det blivit tufft att hantera, både med tanke på att det är svårt att förutse att hur stor publiken blir och med förbundets alla regler när det gäller säkerheten säger Olympic-sportchefen Ahmed Chahrour till Gasetten.

Om Ettan-laget kommer att få alla publikintäkter från matchen väljer Chahrour att inte svara på.

– Vi har gjort en överenskommelse, men exakt hur den ser ut finns det ingen anledning att gå in på.

BK Olympic har flera spelare som är inlånade från Malmö FF som inte kommer till spel under morgondagens match, på grund av 24-timmarsregeln.

Trots detta är Olympic ett formstarkt gäng som har vunnit fem av sina sju senaste matcher.

– De två första lagen i serien är riktigt bra, allra bäst tycker jag Ljungskile är. Ingen slump att vi tre år i rad kommit starkt under hösten. Ifjol räckte det till en fjärdeplats i division 1, som var Olympics bästa placering i klubbens historia. Men det är inget att hymla om att det är ett mål för oss att bli bästa Malmölag i serien avslutar Chahrour.