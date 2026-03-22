Oscar Krusnell tror på Sirius: ”Vi är ett topplag”

FOKUSMATCHEN: På söndag ställs Sirius Oscar Krusnell mot sin gamla klubb Hammarby.

På tre säsonger blev det endast fem tävlingsmatcher i grönvitt.

– Men jag lärde mig jättemycket, säger Krusnell till FotbollDirekt.

IK Sirius är två matcher från att bärga klubbens första titel någonsin. Ett faktum som lagets vänsterback Oscar Krusnell inte ägnat mycket tankekraft åt.

– Jag har nog inte tänkt på det på det sättet. Men det är klart att det är kul att spela om en titel. Det har jag aldrig riktigt gjort i min egna karriär, säger Krusnell till FotbollDirekt.

Krusnells karriär har mycket riktigt utspelat sig en bit bort från guldstridernas hetta. Innan han värvades till Sirius i somras höll 27-åringen till i norska Haugesund. Därtill har det blivit spel i superettan och division 1 med klubbar som Brommapojkarna, IK Frej (numera HTFF) och Team TG.

Men Krusnells första proffskontrakt skrevs med Hammarby för snart tio år sedan. Nu återvänder han till Söder som en Sirius-spelare, utan att känna speciellt mycket för sin tidigare klubb.

– Det finns inte så många spelare kvar som jag känner där. Jag känner egentligen bara Nikola Vasic från BP-tiden. Men det ska bli kul att spela i Stockholm, fast jag lägger inte så mycket fokus på det inför söndag, menar han.

Krusnell var bara 18 år gammal när han skrev på för Hammarby 2017. Under hans tre säsonger i klubben blev det endast fem tävlingsmatcher.

– Det gick ju kanske inte så bra, men jag lärde mig jättemycket. Speciellt av de äldre spelarna som Jiloan Hamad och Muamer Tankovic, om hur man tacklar seniormatcher. Det har jag tagit med mig.

Vad behöver ni göra för att slå dem?

Krusnell funderar någon sekund.

– Vi behöver nog fokusera mer på oss än på dem. Det kanske är ett tråkigt svar. Men de har ju mycket kvalité såklart. Vi kommer nog behöva försvara mer än vi gjort tidigare i cupen, säger han.

När Krusnell anslöt till Sirius under sommaren befann sig klubben på gränsen till en bottenstrid. Efter säsongens sista match hade laget klättrat till en niondeplats. Tabellplaceringen berättar dock inte hela historien, enligt Krusnell.

– Ända sedan jag kom så tycker jag att vi har presterat på en bra nivå som vi har fortsatt med nu under cupen. Sett till den andra halvan av förra året så är vi ett topplag. Så för egen del är jag inte så förvånad att vi är i semifinal, säger han och fortsätter.

– Jag är inte så överraskad, sen förstår jag om folk som inte har följt oss under hösten är det.

Hammarby spelar mot Sirius på söndag med avspark 13:30.