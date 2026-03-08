Paulos Abraham: ”Då ska jag vara redo för det” 

STOCKHOLM. Paulos Abraham var tillbaka i Hammarbys startelva mot Östers IF.

Det blev två mål för anfallaren, men just målen var inte det viktigaste denna gång.

– Det viktigaste var för det första att vi skulle vinna matchen, sedan att det skulle kännas bra i min kropp, säger han.

Foto: Bildbyrån

Hammarby gjorde processen kort med Östers IF under lördagen och Stockholmsklubben vann med hela 7–0 i den avslutande gruppspelsmatchen.

– Det gick väldigt bra, jag tycker att vi gör en väldigt bra match som lag. Vi pressar på högt, sedan passar det oss att de försöker spela sig ur och vi får vinna bollen och attackera därifrån, säger Paulos Abraham.

För Abraham, som haft lite problem med den fysiska formen under vintern, var gårdagens match säsongens första start.

Anfallaren bjöd på två mål, men just målen var inte det viktigaste den här gången.

– Jag skulle inte säga att det var det viktigaste egentligen, det viktigaste var för det första att vi skulle vinna matchen, sedan att det skulle kännas bra i min kropp, att jag inte åkte på något bakslag och att jag tog mig till mycket lägen. Det var det som jag tänkte på innan matchen. Sedan är det självklart otroligt skönt och kul att göra två mål i dag, jag är glad för det men det var inte prio ett, säger han och berättar vidare om hur kroppen känns nu:

– Just nu känns det väldigt bra, jag trodde att jag skulle bli trött lite tidigare, jag spelade till slut 80 minuter tror jag, det känns jättebra i kroppen.

Det blev ungefär 80 minuter som du säger, hade du orkat med 90 minuter om det hade behövts?

– Ja, jag hade kunnat spela lite till, men de kände inte och jag kände inte att vi skulle vinna någonting på att jag skulle fortsätta spela tio minuter till.

– Det är ändå stort steg från förra matchen där jag spelade 35 minuter eller något sådant.

Med en till träningsvecka i benen inför kvartsfinalen, där troligen tuffare motstånd väntar, då är du ”fit for fight” för att spela hela matchen?

– Ja, om det behövs att jag spelar 90 minuter då ska jag vara redo för det, avslutar Abraham.