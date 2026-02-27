Paulson om avancemanget: ”Hade kunnat gå snabbare”

Daniel Paulson har spelat över 300 matcher för Örgryte i division ett och superettan.

2026 kommer lagkaptenen till slut få debutera i landets högsta serie.

– Jag tror jag har spelat sex kval eller någonting, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Daniel Paulson ska precis inleda dagens träningspass när FotbollDirekt når honom. Tre dagar tidigare spelade hans Örgryte 2-2 mot IFK Värnamo på en kylslagen träningsplan precis utanför Finnvedsvallen, Värnamos ordinarie hemmaplan.

– Man kan ju inte gå in i omklädningsrummet i halvtid så man får stå kvar på planen. Men det är väl så cupen är. Vissa matcher spelas på fina arenor och vissa spelas på en träningsplan. Det är inte som att man knyter näven när man får matchen där, säger Paulson.

Att spela matcher på mindre arenor och träningsplaner är dock ingenting nytt för Daniel Paulson. När 30-åringen debuterade för Örgryte 2013 var klubben på väg ut ur superettan, och de två säsongerna som följde spenderades i division ett.

Foto: Bildbyrån

2015 fick ÖIS chansen att kvala sig tillbaka till superettan. För motståndet stod Sveriges nuvarande mästarlag, Mjällby AIF. Daniel Paulson startade båda matcherna.

Det var även Paulson som gjorde matchens enda mål när Örgryte vann det första mötet med 1-0. Efter en förlängning i Hällevik knep ÖIS platsen i superettan, efter ett sent avgörande undertecknat Hannes Sahlin.

Två år senare var rollerna ombytta. Nu var det Örgrytes tur att bita i det sura äpplet och kvala sig kvar i superettan, samtidigt som Mjällby hade allt att vinna som division ett-lag.

– 2015 har jag mest positiva minnen kring. 2017 var det mer kniven mot strupen, menar Paulson som även startade både matcherna mot Mjällby den här gången.

Han fortsätter:

– Som jag minns den första matchen så skulle vi vara glada att det bara blev 2-1 till Mjällby. De får ett rött kort och vi lyckas reducera. Så vi får ju en liten gratisbiljett in i dubbelmötet.

Foto: Bildbyrån

Med 20 minuter kvar av returen på Gamla Ullevi ledde Mjällby med 1-0 i matchen och 3-1 totalt. Trots det lyckades ÖIS ta sig tillbaka och efter två mål av Mohamed Said Adan gick matchen, precis som 2015, till förläggning.

Även den här gången fälldes avgörandet i förläggningens sista minuter, när Hakeem Araba höll sig framme och räddade kvar ÖIS i superettan.

– Det kändes väldigt långt borta långa stunder under det dubbelmötet. Det är stor skillnad att kvala neråt än uppåt. Man har med sig en annan känsla. Det var mer lättnad än stor glädje, menar Daniel Paulson.

Åtta år senare återvände Blekingeklubben till Gamla Ullevi, den här gången för att ställas mot IFK Göteborg. När matchen blåstes av stod det klart att Mjällby bärgat hem klubbens första SM-guld genom tiderna.

För Örgryte har verkligheten varit en annan. Mittenplaceringar och nya kvalmatcher för att hålla sig kvar i superettan har varit vardagsmatch för Paulson och ÖIS.

– Jag tror jag har spelat sex kval eller någonting, säger lagkaptenen.

Foto: Bildbyrån

2025 skulle allting till slut falla på plats för ÖIS. Laget låg länge i serieledning, men mot slutet av säsongen tappade man och det blev (återigen) kval för Göteborgslaget. IFK Norrköping stod den här gången för motståndet.

Efter över tio år som ÖIS-spelare skulle Daniel Paulson till slut få chansen att spela i Allsvenskan med sitt hjärtelag.

– Det har varit många år i superettan där det har känts som att vi var påväg åt andra hållet. Det är först under de senaste åren som vi har varit med i toppen. Men vi har tagit små steg hela tiden som till slut gjorde att vi fick möta Norrköping i kvalet, menar Paulson

Örgryte körde över ”Peking” med 3-0 i den första matchen på hemmaplan. Returen i Norrköping blev en ren transportsträcka, kantad av avbrott. Tillslut fick ÖIS fira återkomsten till Allsvenskan, 17 år efter att man senast spelat i landets högsta serie.

– De två åren sedan ”Adde” [Holmberg, tränare] och Pontus [Farnerud, sportchef] kom hit så tycker jag att vi har gått framåt. Allsvenskan blir bara ytterligare ett steg i rätt riktning. Man hade hoppats att det skulle gå ännu snabbare, men nu är vi här.

Är det i Allsvenskan ni hör hemma?

– Definitivt. ÖIS är en klubb med mycket historia och fler allsvenska säsonger bakom sig, förkunnar Paulson.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen ställs Örgryte återigen mot Mjällby. Den här gången handlar det om Svenska Cupens gruppspel.

ÖIS är piskade att få med sig ett positivt resultat mot de svensk mästarna om det ska finnas någon chans på avancemang.

– Vi är inte helt nöjda med våra prestationer de senaste matcherna. Vi har haft bra perioder men vi vill sätta en helhet. Matchen är ett perfekt tillfälle att visa att vi är bra och att vi har tagit steg, säger Paulson.