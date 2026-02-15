Prenumerera

Piteå skrällde och vann mot Malmö FF

Malmö tog emot Piteå på hemmaplan.
Då kunde Piteå skrälla och ta tre poäng mot Malmö.

Fjolåres trean i damallsvenskan Malmö FF välkomnade Piteå till första matchen i svenska cupen. MFF tog kommandot efter tidigt mål av Tuva Skoog. Men Piteå kunde skälla.

I den 58.e minuten kunde Piteå kvittera genom Shiho Matsubara och i den 70.e minuten kunde Cecilia Edlund ge gästerna ledningen och i slutet av matchen kunde Alexandra Hellekant utöka ledningen. I slutskedet av matchen tändes ett litet hopp för Malmö FF då Piteå gjorde självmål, men Malmö kom inte ikapp.

Piteå tar därmed med isg tre viktiga poäng i kampen som semifinal.

