Polisen väntas vara på plats i Blåvitts klack

IFK Göteborg väntas ha uniformerade polismän på klacksektionen mot Degerfors IF.

– Vi har fått besked om att polisen kommer jobba enligt samma plan som i de tidigare matcherna, säger Blåvitts säkerhetschef Jonas Arlmark till Sportbladet.

Gais, Örgryte IS och BK Häcken har tidigare haft uniformerade polismän på plats på Nordic Wellness Arena i brottsförebyggande syfte.

I helgen tar IFK Göteborg emot Degerfors på samma arena och den taktiken väntas användas även då.

Sportbladet rapporterar om att Gais och IFK Göteborg har fått besked om att denna taktik kommer att användas i de två lagens respektive matcher i helgen.

– Vi har fått besked om att polisen kommer jobba enligt samma plan som i de tidigare matcherna. Jag utgår från att det innebär uniformerad polis i våra klacksektioner, säger Jonas Arlmark.

Inför Blåvitts möte med Degerfors så är klubbens klacksektioner helt slutsålda. Kapaciteten på dessa är 1800.