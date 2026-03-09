Premier League-proffset stöttade Djurgården: ”Han var glad”

Han lämnade Djurgården för tre år sedan.

I går var Hjalmar Ekdal tillbaka på 3Arena för att stötta laget i cupmötet med BP.

– Det är alltid kul när gamla djurgårdare kommer och besöker oss, säger Jacob Une till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han fick aldrig chansen i Hammarby och efter ett lyckat lån i Sirius 2020 värvades Hjalmar Ekdal till Djurgården inför 2021 års allsvenska.

Under debutsäsongen i blårandigt blev Ekdal framröstad till årets försvarare i serien och 2022 var han med och tog Djurgården till sextondelsfinal i Conference League.

Men väl i slutspelet mot Lech Poznan fanns inte Ekdal med som i stället fick till en flytt till Burnley. Väl i England har Ekdal åkt jojo mellan Premier League och Championship där klubben nu är nästjumbo i Premier League efter att på nytt tagit sig upp till världens högst rankade liga i fjol igen.

Likt berg- och dalbanan mellan Premier League och Championship har Ekdal den här säsongen åkt jojo mellan startelvan och bänken. Han inledde hösten starkt med sex raka starter, men var därefter inte tillbaka i elvan förrän i december igen med sju 90-minutare i följd.

Senaste sju Premier League-omgångarna har mittbacken inte gjort en minut och i helgen var Burnley spellediga då FA-cupen rådde i England, en turnering som klubben är utslaget ifrån.

Därför var Ekdal spelledig på de brittiska öarna den här helgen – och i stället befann han sig på match i Stockholm för att se sitt gamla Djurgården möta moderklubben Brommapojkarna.