Riveiro om misstänkta offsiden: ”Har inget att säga”

Gais avgjorde sent mot AIK och tog sig vidare i svenska cupen.

Segermålet kom från en misstänkt offsidesituation.

– Jag tycker att man som allsvensk domare ska kunna se den, säger Johan Hove till Expressen.

Matchen mellan Gais och AIK utvecklades till en gastkramande affär. Efter att ha tappat ledningen till underläge fick Gais in en kvittering i den 77:e minuten.

Med bara ett par minuter kvar av ordinarie tid kom Shalom Ekong fri framför Kristoffer Nordfeldt och satte 3-2. Anfallaren såg ut att vara i en offsideposition när han fick bollen. Det är åtminstone Johan Hove säker på.

– Det är ett offside-mål. Jag tycker att man som allsvensk domare ska kunna se den. Jag fattade inte riktigt vad som hände där. Det är en omställning som vi inte hinner med på, det får vi ta på oss, men det gör ont att det är offside, säger norrmanen till Expressen.

AIK:s tränare José Riveiro är desto mer dämpad när han får frågan om den misstänkta offsiden.

– Det är en match med misstag. Jag gjorde misstag. Spelare i båda lagen gjorde misstag. Man måste räkna med det. Det är det. Jag har inget att säga om domarens insats, säger Riveiro.

Segern innebär att Gais tar sig vidare till semifinal i svenska cupen.