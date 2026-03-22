Robbie Ure om målgesten: ”Bara kom”

Robbie Ure nick i den 78:e minuten innebar 2–2.

Skotten firande riktade sig till Hammarbyfansen.

– Jag bara satte mig ner, säger Ure efter matchen.

Semifinalen mellan Hammarby och Sirius utvecklade sig till en riklig målfest. Robbie Ure stod för kvitteringen i andra halvlek som gjorde att matchen gick till förlängning.

Målet kom till efter en hörna som skarvades vidare till en fristående Ure.

– Jag försökte bara få den på mål. Det var ett viktigt mål där och då för jag tycker vi spelade dåligt. Men det gav oss hopp, säger anfallaren efter matchen.

Skotten firade genom att sätta sig på reklamskyltarna med ryggen vänd mot Hammarbyklacken. Det är inte en ovanlig målgest.

– Den bara kom till mig. Jag gjorde det förra säsongen också när vi mötte Hammarby. Så jag bara satte mig ner, säger anfallaren.

Sirius förlorade till slut på straffar. Trots det är Ure nöjd med insatsen och ser fram emot den allsvenska säsongen.

– Straffarna är en besvikelse. Men sånt är livet och fotbollen. Men det ger oss mycket självförtroende inför säsongen, avslutar han.