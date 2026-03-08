Simon Strand om sin kortstatistik: ”Oj!”

FOKUSMATCHEN: Simon Strand är inte ovan med att möta Djurgården.

Han är inte heller ovan med att få gula kort när han ställs mot blåränderna.

– Man är ju lite taggad i derbyn, säger Strand till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Simon Strand har precis avslutat ett träningspass Brommapojkarna i Stockholms vårsol när FotbollDirekt når honom. Samtalet inleds med en fråga.

Hur många gula kort tror du att du har fått mot Djurgården genom åren?

– Det vet jag faktiskt inte. Det är ingenting man brukar räkna, svarar han.

Om du skulle gissa?

Strand funderar en stund

– Tre-fyra kanske?

Det rätta svaret är sju, spritt över 15 matcher i både svenska cupen och allsvenskan.

– Oj, säger Strand förvånat när han hör svaret.

Ytterbacken har inget svar på varför det blivit så många varningar mot just Djurgården. Det är inte bara mot blåränderna som han har fått syna det gula kortet.

– Jag hade ju en period med många gula kort generellt. Men jag tycker jag har lugnat ner mig lite nu på sistone.

Mycket riktigt lyckades Strand undvika de gula korten när Hammarby ställdes mot Djurgården förra säsongen, under det som blev ytterbackens sista säsong i klubben. 2023 och 2024 var han desto hetare och varnades sammanlagt tre gånger på fyra matcher.

Även när Strand ställdes mot Djurgården som Elfsborgsspelare så fick han en och en annan varning. Fyra varningar blev det på åtta matcher mot Stockholmsklubben,.

– Man är ju lite taggad i derbyn och så vidare. Då kan en ostskiva komma upp, så är det ju, säger 32-åringen.

På söndag ställs Simon Strands nya klubb Brommapojkarna mot Djurgården. I potten ligger en plats i sluspelet av svenska cupen.

Tack vare en 8-0-seger borta mot IFK Skövde kan Djurgården ta sig vidare vid kryss. Simon Strand uppmärksammade inte Blårändernas kross. Fokuset ligger på vad han och BP kan göra.

– Jag kommer faktiskt inte sitta och kolla 90 minuter Skövde – Djurgården. Jag har lite annat för mig. Men det är ju kul för dem, säger han.

Hur känns det för din och lagets skull?

– Det känns jättebra. Vi har det i egna händer, menar Strand.

Simon Strands kortfacit mot Djurgården

Elfsborg

2019

Två gula kort på tre matcher

2020

Noll gula kort på en match

2021

Ett gult kort på två matcher

2022

Ett gult på två matcher

Hammarby

2023

Två gula på två matcher

2024

Ett gult kort på två matcher

2025

Noll gula på två matcher

Fotnot: 2018 spelade Simon Strand två matcher mot Djurgården för Dalkurd, dock utan att varnas