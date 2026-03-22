Sirius kan skriva historia – men det talar för Bajen

FOKUSMATCHEN. Hammarby tar emot IK Sirius i semifinalen av svenska cupen.

Uppsalaklubben kan säkra en första finalplats i deras historia vid seger.

Men statistiken talar för Bajen.

Hammarby IF och IK Sirius kommer att göra upp om en finalplats i svenska cupen. Bajen slog Djurgården på 3 arena vilket även är samma plats som drabbningen med Uppsalaklubben äger rum.

Det är två formstarka lag som drabbar samman i Stockholm under söndagen. Bajen och Sirius har gått rent genom hela gruppspelet och det är de två lagen som gjort flest mål, båda på 18 stycken. Hammarby har släppt in tre medan Sirius två.

Trots den jämna statistiken under cupen är det ett av lagen som har en fördel sett till historiken.

På de senaste 20 matcherna har Hammarby vunnit 11 och Sirius tre. Värt att notera är att senast de mötte varandra på 3 arena var det Uppsalaklubben som vann med 3–1.

Sirius kan skriva historia

Hammarby har tagit sig till final fyra gånger genom svenska cupens historia. 2021 blev Bajen cupmästare och föll senast mot Malmö FF 2022. Sirius har å andra sidan aldrig tagit sig till en final i svenska cupen.

Senast Uppsalaklubben var i en semifinal var 2013. Då föll de mot IFK Göteborg. Skulle Sirius ta en seger i Stockholm är det första gången laget säkrar en finalplats i mästerskapet.

Oddsen ger Hammarby en seger till 59 procent och Sirius till 33 procent.

Spelarna att hålla koll på

I Hammarby har målskörden varit stark under våren. Anfallaren Paulos Abraham har gjort fyra fullträffar i cupen hittills och det senaste var segermålet mot Djurgården i kvartsfinalen. Ytterligare ett namn som stuckit ut är Elohim Kaboré som fått förtroende av tränaren Kalle Karlsson. 19-åringen har svarat för tre mål på fyra framträdanden.

Det mest givna namnet i Bajen är lagkaptenen Nahir Besara som spelat fyra matcher och levererat fem fullträffar.

Sirius har varit det svarta fåret i svenska cupen. Av de fyra semifinalisterna är det Mjällby, Hammarby och Gais som slutade etta, tvåa och trea i allsvenskan. Uppsalagänget landade på en nionde plats. Men under 2026 har Sirius visat på stark form och inte minst den offensiva linjen. Spelare som Robbie Ure och Isak Bjerkebo har lyft under cupen. Bjerkebo har svarat för två mål och fyra framspel medan Ure hittat nätet fyra gånger.

Semifinalen mellan Hammarby IF och IK Sirius startar 13.30 på 3 arena.