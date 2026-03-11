Ställs mot sin gamla klubb: ”En del av ens hjärta”

BK Häcken går in i den andra omgången av Svenska cupen under onsdagen.

Då står Alva Seleruds före detta klubb Linköping för motståndet.

– Linköping kommer alltid ha en del av ens hjärta och det har ju varit mitt hem i flera år, säger Selerud till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken har haft en speciell försäsong med Europacup-matcher och en kortare tid att komma ihop som lag. Men trots det har det blivit en succéstart för de regerande damallsvenska mästarna när man lyckades avancera till semifinal i Europa samt skaffa sig ett fint utgångsläge för att ta sig vidare i Svenska cupen.

För Häcken har det också varit en vinter med mycket förändringar och en hel del spelare som har lämnat klubben, samt en ny tränare i Elena Sadiku. Alla förändringar har även inneburit att Alva Selerud har fått mer förtroende och mer speltid.

– Det är jättekul. Det är klart att jag inte haft det så mycket under hösten. Det är skönt att komma in nu med en ny tränare och visa vad man kan och förhoppningsvis fortsätta spela väldigt mycket, säger Alva Selerud till FotbollDirekt.

Under onsdagen är det återigen dags för BK Häcken att spela en match i Svenska cupen. Denna gången står Linköpings FC för motståndet.

– Det ska bli jättekul. Det är tävlingsmatcherna man spelar för. Att få möta mitt gamla lag, det ser jag verkligen fram emot. Jag ser fram emot att vi också kan visa hur vi har tagit flera steg som lag och hur vi kan fortsätta visa att vi är ett så bra lag som vi visade under hösten.

Linköping betydde en hel del för dig. Hur känns det att nu möta dem?

– Det är alltid en speciell känsla. Linköping kommer alltid ha en del av ens hjärta och det har ju varit mitt hem i flera år så det är klart att det är en speciell match oavsett hur många gånger man möter dem. Men jag ser det bara med glädje att få möta spelare man har spelat med personer som finns runtom i Linköping och få hälsa på dem och kanske ge dem en kram. Så det ska bara bli roligt.

BK Häcken har haft det svårt att vinna Svenska cupen de senaste åren och i fjol kunde IFK Norrköping slå ut dem i semifinalen. Men för Selerud finns en dröm att få lyfta cuppokalen.

– Det hade ju varit fantastiskt kul. Det är ju någonting man har som ett mål och någonting jag aldrig fått göra, så det är ju någonting man verkligen hade velat, avslutar Selerud.