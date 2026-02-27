Stroud efter krossen: ”Gnuggar på som om vi kommit tia”

Mjällby spände musklerna och vann med komfortabla 3-0 mot Örgryte.

Elliot Stroud assisterade till alla tre målen.

– Sen är det kanske bara en av de som jag förtjänar, säger Stroud till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Mjällby har inlett tävlingssäsongen på bästa sätt. Efter 3-0 borta mot Örgryte har Blekingelaget redan ena foten i slutspelet av Svenska Cupen.

Elliot Stroud assisterade till samtliga tre mål i Mjällbys seger.

– Det får man vara nöjd över. Sen är det väl bara den till Romeo [Leandersson] som jag faktiskt förtjänar. Det första målet som Jeppe gör är ju otroligt, att han får in den från en vinkeln. Hörnan ska jag bara leverera in bra. Så det är bara tacka och ta emot, säger 23-åringen till FotbollDirekt.

Blev du överraskad att Jeppes skott gick in?

– Jag blev jätteförvånad. Det tror jag hela arenan blev. Men för Jeppe kändes det som att det var självklart, menar Stroud.

Efter Mjällbys 1-0 tog Örgryte mer och mer av initiativet. Men efter pausvilan återtog Mjällby kontrollen över matchen och vann tillslut komfortabelt. Det ska nu mycket till för att de svenska mästarna ska missa kvartsfinalen i Svenska Cupen.

På lördag ställs Mjällby mot IFK Värnamo på hemmaplan. Vid seger har inte bara Mjällby säkrat en slutspelsplats, man har även god möjligheter att få spela hemma i kvartsfinalen.

– Vi kommer ta den som vilken match som helst. Vi kommer gå in för att vinna den och sätta oss i ett bra läge inför slutspelet. Där finns det inga lätta matcher, säger Stroud.

Den 4 april inleder Mjällby årets Allsvenska borta mot Hammarby. För första gången någonsin går Blekingelaget in i en säsong med en mästartitel att försvara. Det är en ny verklighet för Stroud och resten av laget, men 23-åringen tar det med ro.

– Det är kul såklart men det är ingenting som vi går runt och tänker på. Vi gnuggar på som om vi hade kommit tia eller på trettonde plats. Sen kanske motståndarna har lite mer respekt för oss nu inför matcherna, menar Stroud.

Jo, förra året var det väll många som fortfarande underskattade er?

– Ja, nu kanske de överskattar oss istället, säger Stroud med ett skratt.