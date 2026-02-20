Sundberg synar svenska cupen – de tar sig till slutspel

Äntligen är den här, den svenska tävlingssäsongen.

Redan i dag inleds gruppspelet i svenska cupen och under de kommande helgerna rullar bollen för fullt runt om i landet.

Därför har FD:s Tor Sundberg gjort sitt för att syna utgången av cupspelet 2026.

Foto: Bildbyrån

Löppass, styrketräning, fystester, träningsläger, träningsmatcher och iskalla temperaturer på hemmaplan.

Möjligen har den svenska försäsongen sin charm, men fanken vad lång den är.

Efter flera månaders dvala har den svenska tävlingsfotbollen äntligen vaknat till, varvat igång och kommer under fredagen att åter göra entré på de svenska arenorna. Då talar vi förstås om gruppspelet i svenska cupen som inleds under helgen.

Där ställs klubbar från såväl allsvenskan, superettan och ettan mot varandra i vad som både är en “bra värdemätare” inför de kommande seriestarterna men också en av två titlar man kan vinna på svensk mark.

Därför har jag gjort mitt för att syna utgången i svenska cupen, även om det inte är någon lätt uppgift.