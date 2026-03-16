Svea Rehnberg tvåmålsskytt: ”En bra revansch”

Hammarby vann gruppen i svenska cupen och tog sig vidare i cupen.

För Svea Rehnberg lossnade det när anfallaren fick in två mål.

– Det betyder jättemycket såklart. Jätteskönt, säger Rehnberg efter matchen.

Nyförvärvet Svea Rehnberg blev tvåmålskytt i gruppfinalen mot Växjö. Det släppte på riktigt för anfallaren.

– Det betyder jättemycket såklart. Jätteskönt. Speciellt som forward. Min position. Man vill tillföra poäng och mål och hela allet såklart. Det blir en bra revansch från förra veckan, säger Svea Rehnberg.

Vad var det som gick bättre denna matchen jämfört med förra?

– Vi är väldigt aggressiva och pressar dem högt och har väldigt bra tryck på dem från början i den här matchen. I förra matchen så dippade vi lite, speciellt i första halvlek, och sen i andra halvlek så får vi upp trycket och har väldigt bra tryck på Växjö i den matchen.

– Och jag tycker att så som vi hanterar andra halvlek i den matchen så startar vi nu istället. Så jag tror det är det som också ger en väldigt bra effekt på att vi får in ett tidigt mål.

Svea Rehnberg fick efter de två fullträffarna dra igång en ramsa framför Bajen-supportarna och det var något extra speciellt för henne.

– Såklart jättespeciellt, jätteroligt verkligen. Det är det man vill göra. Det är en speciell känsla som får vara med om. En fantastisk publik har vi här. Fantastiska supportrar. Så jätteroligt verkligen.