TRE PUNKER: ”Melina Loecks form är osäker”

STOCKHOLM. Hammarby och Vittsjö möttes i gruppfinalen.

Bajen tog sig vidare till semifinal efter 3–0 segern.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Fanny Peterson är briljant

16-åriga Fanny Peterson fick förtroende från start ännu en gång. Hon gör det riktigt bra och är ett namn för framtiden. Hon är stark, på rätt ställen och jobbar på riktigt bra. Hon spås vara en av Sveriges bästa talang och det syns verkligen. Hon flyger igenom och visar upp en briljant teknik. I slutminuterna satte hon en kanon och Hammarbys tredje mål för kvällen. Vi får se hur länge Hammarby får behålla henne.

Melina Loecks form är osäker

Målvakten Melina Loeck lånas in från Brighton fram till sommaren. Hon ersätter just nu mammalediga Emma Holmgren och tog plats framför Moa Edrud förra året. Loeck var en mur i fjol men i år har 25-åringen inte fått till det. Hon är riktigt osäker på fötterna och gör även i dag en hel del missar som leder till riktigt farliga målchanser för Vittsjö. Hennes försvarskugge Alice Carlsson saknas i backlinjen men trots det så kommer Loeck behöva steppa upp för att inte bli petad eller göra fler kostsamma misstag. Det känns inte så tryggt med tyskan i mål just nu, men samtidigt kan hon smälla till och göra riktigt bra räddningar. Det är bara spelet med fötterna hon behöver jobba mer på.

Vittsjö kommer bli farliga med deras kontringar

Vittsjö hade det tufft mot Hammarby och de kämpar mycket med sitt försvarsspel. De ser ändå okej ut med tanke på motståndet så jag tycker att skånelaget ska vara nöjda med prestationen. Det man ska ha respekt för är deras kontringar. Det offensiva spelet gör Vittsjö bra och de bjöd på en hel del farliga kontringar som blir riktigt farliga. Som när Melina Loeck passar bollen till Joramo som Vittsjö-spelare tar och skjuter stenhårt i ribban. Riktigt farligt och där tror jag att Vittsjö kan chocka många klubbar framöver i damallsvenskan.