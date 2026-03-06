Emma Holmgren har blivit mamma: ”Välkommen till världen”

Landslagsmålvakten Emma Holmgren, 28, har blivit mamma.

Det meddelar hon på sina sociala medier under fredagen.

”Välkommen till världen lilla Elsa” skriver målvakten på Instagram.

Foto: Bildbyrån

I somras återvände Emma Holmgren till Hammarby efter flera år utomlands. Då kom beskedet att hon skulle vara utanför truppen på obestämd tid och senare kom glädjebeskedet att landslagsmålvakten var gravid och väntade barn.

Nu har en dotter kommit till världen. Emma Holmgren och KIF-Örebro tränaren, Fredrik Andersson välkomnade sin dotter Elsa till världen igår, den 5 mars.

”Välkommen till världen lilla Elsa 💗 Igår 5 mars kom äntligen vår lilla tjej, som vi älskar dig ❤️”, skriver hon på Instagram.

Emma Holmgren har kontrakt med Hammarby över säsongen 2028 och när Holmgren återvänder till fotbollsplanen återstår att se.