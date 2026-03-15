TRE PUNKTER: ”Karlsson fick rätt – ödestigert för Djurgården”

STOCKHOLM. Det var högdramatiskt när Hammarby tog sig vidare till Svenska cupens semifinal efter sent avgörande mot Djurgården.

FD:s utsände Casper Nordqvist sammanfattar matchen med tre punkter.

Kalle Karlsson fick rätt om Abraham

Han har tokhyllat Paulos Abraham under vintern när anfallaren gått en kamp för att komma tillbaka från skada. I Abrahams frånvaro har Elohim Kaboré glänst och så finns ju dessutom skyttekungen från 2024 Nikola Vasic fullt återställd efter sin korsbandsskada. Men Karlsson har varit tydlig med att det är Abraham som är ”the one”. Nu fick Karlsson också rätt. Abraham klev fram när det gällde som mest och frälste Bajen med sitt mål i 91:a minuten. Dessförinnan hade han rivit och slitit mot Djurgårdens backar hela matchen. En monsterinsats av Abraham som belönades med avgörandet och firandet nere vid klacken.

Blytungt för Djurgården – Europadrömmen i kras

Dif har inte vunnit mot Hammarby sedan sommaren 2022. Nu var laget piskat att vinna cupkvarten för att hålla Europadrömmen vid liv. Mot slutet av matchen kändes Djurgården betydligt mer slutkört än Bajen och känslan var att Dif väntade in förlängning. Det visade sig ödestigert. Blytungt för Dif att släppa in baklängesmålet i 91:a minuten och trots en jättechans i 95:e blev det alltså förlust och uttåg – och därmed är Europadrömmen också i kras för andra året i rad efter megasuccén i Conference League 24/25.

Max Larsson är ingen Keita Kosugi – åtminstone inte ännu

Han kom i januari för att ersätta Eintracht Frankfurt-flyktande Keita Kosugi och under försäsongen respektive cupgruppspelet har Max Larsson imponerat stort. Nu ställdes han dock mot tuffare motstånd med lateral Hampus Skoglund och yrvädret Montader Madjed. Då blev det också betydligt jobbigare. Larsson varnad efter bara några minuter och fick därför spela med lite handbroms i därefter. Det märktes också. Madjed hade stort övertag på sin kant och hade jag varit Honkavaara hade jag tagit ut Larsson redan i paus för att slänga in en kortbefriad Mikael Marqués för att få stopp på Bajens högersida. Det gjorde inte Honkavaara, men å andra sidan höll sig Larsson i skinnet och det var ju inte hans fel att Bajen till slut vann. Än så länge är Larsson dock ingen ny Keita Kosugi, det kan vi konstatera efter den här matchen. Potentialen finns däremot där.